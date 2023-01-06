Amerika'da yaşayan Çorumlu işadamı hayatını kaybetti

Long İsland’da yaşayan Çorumlu işadamı Yusuf Çağlayan, hayatını kaybetti.

Uzun yıllar Long İsland’da benzin istasyonu işleten 56 yaşındaki Yusuf Çağlayan bu sabah kalp krizi geçiirdi. Hastaneye kaldırılan işadamı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Renkli bir kişiliğe sahip, çevresi tarafından sevilen biri olan Yusuf Çağlayan’in cenazesi 4 Ocak Çarşamba günü Deer Park’taki Süleymaniye camiinde kılınan öğle namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Çoruma getirildi.

Merhumun cenazesi bugün Alaca'da toprağa verildi.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler. diliyoruz.