‘Anne ve babalar, çocuklarına kendilerini değersiz hissettirecek cümleler kurmamalı’

FATİH AKBAŞ

Uzman Aile Danışmanı Yazar Saliha Erdim, çocukların duygusal gelişiminde anne baba davranışlarının etkisinin büyük olduğunu belirtti.

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kendini Sev Kendinle Barış’ isimli konferansa konuşmacı olarak katılan Uzman Aile Danışmanı Yazar Saliha Erdim, anne ve babalara tavsiyelerde bulundu.

Devlet Tiyatro Salonu’nda yapılan ve ilginin yüksek olduğu konferansta konuşan Saliha Erdim, anne ve babaların çocuklara karşı davranışlarında dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizerek, anne ve babaların çocuklarına kendisini değersiz gibi hissettirecek cümleler kurmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtti.

Erdim, “Çocuklarınızın kendilerini değersiz hissetmemeleri için onların değerli olduklarını ve sevildiklerini hissettirecek cümleler kurmalısınız. Çocuklarımızı Allah’ın emanetini olarak görüp Allah’a iyi kulluk yapacak insanlar olarak yetiştirmeliyiz” dedi.

‘ANNE VE BABALARIN ÇOCUKLARINA KARŞI KULLANDIKLARI DİL ÇOK ÖNEMLİ’

Konuşmasında anne ve babaların kullandıkları dilin çocukların duygularının gelişiminde öneminin büyük olduğunu vurgulayan Erdim, “Anne babanın dili değişirse çocuğun duyguları düzelir. Anne babanın dili bozulursa çocuğun duyguları bozulur. Anne ve babası ile iletişimi bozuk olduğu için bunaldığından daraldığından dolayı kaçış evliliği yapan genç kızların sayısı tahmininizin çok üzerindedir. Sonrada 1,5-2 yıl içinde de boşanıyorlar. Anne ve babası ile barışık bir hayat yaşamayan onlardan sevgi görmeyen onlarla sağlıklı bir diyalog içinde olmayan gençlerin evliliği de sıkıntılı oluyor. Çocukların anneleri ve babaları tarafından sevilmeye ve değer verilmeye ihtiyaçları var” diyerek bu konuda örnekler verdi.

Mutlu ya da mutsuz olmanın tamamen bireyin kendi elinde olduğunu kaydeden Erdim, “Mutsuz olanlar herşeyi dert eder. Sanal dertler üretirler. Mutlu olanlar gerçek dertleri görürler. Bizim mutlu ve değerli olmaya ihtiyacımız var. Anne ve babayla aranız iyiyse dünya ile de aranız iyidir. Anne ve babanızla aranız kötü ise dünya ile aranız kötü değildir. Siz dünyaya kötü davranmazsanız ancak herşey size kötü gelir. O yüzden bizim yüreğimizin iyileşmeye ihtiyacı var. Biz kendimizi sevdiğimizde iyiyiz. Biz başkalarının bizi sevdiğine inandığımızda iyiyiz. Birisinin karşısındaki kişiyi sevmemesi değer vermemesi karşısındakiyle değil o kişiyle ilgilidir” diyerek sözlerini tamamladı.

Konferansın sonunda ise Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, Saliha Erdim’e çiçek ve hediye verdiler.