Arazi toplulaştırması için ihale süreci başladı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü hemşehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akca, Çorum’da yapılacak arazi toplulaştırması ile ilgili ihale sürecinin başladığını belirtti.

Sosyal medya hesabından konu hakkında açıklama yapan DSİ Genel Müdürü henşehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akca, “Çorum'a bugün bir müjdemiz var. Merkez, Osmancık ve Mecitözü İlçeleri ile bağlı 24 köyde yapılacak arazi toplulaştırma çalışmalarına ilişkin ihale izni alınmış olup, ihale çalışmalarına başlanmıştır. Hayırlı olsun. Toplam 361.000 dekar alanda çalışma yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI YAPILACAK OLAN KÖYLER-

İl Merkezi, Osmancık ve Mecitözü’ne bağlı bazı köylerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de Ekim ayında yayımlanmıştı.

Kararlara göre İl Merkezi, Osmancık ve Mecitözü’nde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması uygun bulunan köyler şunlar:

“Merkez: Balıyakup, Çıkrık, Çorak (Cemilbey), Gökçepınar, Kadıderesi, Karagöz, Örencik, Sarılık, Şanlıosman. Mecitözü: Çayköy, Doğla, Emirbağı, İbek, Kışlacık, Koyunağılı. Osmancık: Gecek (Ağızsuyu), Akören, Danişment, Güneşören, Çayırköy, Gökdere, Öbektaş, Tekmen, Yenidanişment.”

Belirtilen alanlarda, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü tarafından kamu yararı gözetilerek zorunlu arazi toplulaştırmasının uygulanacağının belirtildiği Cumhurbaşkanı kararında toplulaştırma sınırları içinde olup, arazi toplulaştırma kriterlerine uygun olmayan yerler ve teknik olarak arazi toplulaştırma sahasına dâhil edilmesi uygun olmayan tepelik, taşlık, çukurluk alanlar ile yoğun sabit tesis bulunan alanları toplulaştırma harici bırakılacağı da belirtilmişti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2022, 19:21