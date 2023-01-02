Asırlık ağacın koruma altına alınmasını istiyor

FATİH AKBAŞ

Çorum İl merkezine bağlı Ertuğrul köyünde bulunan asırlık ağacın koruma altına alınması isteniyor.

Yaşlı ağacın gövdesinden sızan suyun da bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılıyor.

Ertuğrul Köyü Muhtarı Mustafa Çetin, köyde bulunan 200 yaşındaki meşe ağacının koruma altına alınmasını isteyerek, “Köyümüzde 200 yaşında bir meşe ağacı bulunuyor. Uzmanlar tarafından yapılan incelemede ağacın yaşının 200 olduğu belirlendi. Asırlık ağacın gövdesinden çıkan suyun da bazı hastalıklara şifa olduğu dile getiriliyor. Özellikle siğil, mantar ve egzama gibi rahatsızlıkları olan vatandaşlar bu suyu belirli bir süre kullandıktan sonra iyileşme olduğunu belirttiler. Ağacın bu özelliğini duyanlar köyümüze geliyor. Bende bunun üzerine yetkililere başvurarak ağacın koruma altına alınmasını istedim. Ama şuana kadar hiçbir sonuç alamadım. Ben köy muhtarı olarak Sayın Çorum Valimiz Mustafa Çiftçi’den bu asırlık ağaç ile suya sahip çıkmasını ve koruma altına alınması notasında yardımını rica ediyorum. Ayrıca ağacın etrafında çevre düzenlemesi yapılmasını da talep ediyorum”dedi.

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2023, 18:03