Aynı aileden 5 kişi depremde hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük depremden acı haberler gelmeye devam ediyor. Malatya’da yaşayan Çorumlu bir aile, depremde yok oldu.

Edinilen bilgilere göre, Malatya’da öğremenlik yapan merhum Cemal Derinyar’ın kızı ve öğretmen eşi Derya Derinyar ile kayınvalidesi ve 2 çocuğu enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin Malatya’da toprağa verileceği öğrenildi

Hakimiyet, Derinyar ailesine Allah’tan rahmet, kederli aileis ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2023, 15:52