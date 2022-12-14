Bahçelievler Belediyesi memur alımı yapacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Bahçelievler Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla memur, zabıta memuru, mühendis ve peyzaj mimarı alınacak.

Zabıta Memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak. Adayların, 23.01.2023-27.01.2023 tarihleri arasında istenilen belgeler ile birlikte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Bahçelievler Belediyesi Teknik Hizmetler Binası adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

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Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2022, 18:02