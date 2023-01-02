Çorum Bal Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Odabaşı, kış hastalıklarının arttığı bu günlerde bal tüketiminin insanların rahatlamasında önemli bir katkısı olacağını belirtti.

Bir şifa deposu olan ve bu özelliği sayısı binleri bulan akademik araştırmalarla tespit ve tasdik edilmiş baldan vatandaşları yüksek fiyatlarla mahrum bırakmaya kimsenin hakkının olmadığını ifade eden Erdal Odabaşı, “Öncelikle şu hususun altını çizerek söylüyorum: Balda yüksek fiyat, yüksek kalite demek değildir. Bal alırken vatandaşımızın takip etmesi gereken iki gıda var: Et ve tereyağı. Bal fiyatları bunlarla eş veya yakınında olmalı. Alınacak bal sertifikalı organik bal veya karakovan balı değilse bala bir kg tere yağı fiyatından fazla ücret ödenmesi bizce uygunsuz bir ödemedir. Adı geçen balların da üretim maliyeti konvansiyonel üretime göre yüksek ve rekoltesi düşüktür. Bu durumda bu iki bal için 200- 300 TL civarındaki fiyatları normal kabul etmemiz gerekiyor. Vatandaşımızın köyünden yakınlarındaki bildiği arıcılık yapan insanlardan alacağı ballarda yanılma ihtimali yok denecek kadar azdır. Balı arıcıdan almak gerekir, namusu ile çalışanları tenzih ederiz ama aracılar maalesef riskli kategori”dedi. (Haber Merkezi)