Baro'da staj eğitim seminerleri başladı

M.BURAK YALÇIN

Çorum Barosu tarafından stajyerlere yönelik düzenlenen staj eğitim seminerleri başladı.

Staj Komisyonu Başkanı Av. Alperen Argut öncülüğünde Baro Binasında gerçekleşen eğitim seminerlerinin her hafta Cuma günü saat 14.00’de yapıldığı belirtildi.

İlk dersi veren Avukat Vedat Canbolat “Temel Avukatlık İlkeleri ve Uygulamaları-Serbest Avukatlıkta Başarılı Olmanın Esasları” başlığı altında stajyerlere bilgi verdi.

Geçtiğimiz Cuma günü ise eğitim seminerlerinin ikincisi gerçekleştirildi. Bu seminerde de Avukat Teoman Şahin, stajyerlere “Analitik Düşünme ve Sosyal Güvenlik Hukuku” ile ilgili eğitim verdi.

Seminer sonunda her iki konuşmacıya da Çorum Barosu Başkanı Avukat Turan Kalıpcı ile Başkan Yardımcısı Av. Tuğrul Damar tarafından plaket takdim edildi.

Staj Komisyonu Başkanı Avukat Alperen Argut, eğitim seminerlerinin 1 yıl boyunca devam edeceğini söyledi.