Bektaş’tan asılsız habere sert tepki!

M.BURAK YALÇIN

Bir haber sitesinin hakkında yaptığı asılsız habere sert tepki gösteren İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, “Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına oturum parası almak için katılmamışım. Eşim bir haftadır hasta, ameliyat olacak. Katılamayacağımı genel merkeze bildirdim. Kendini basın zannedenler haberi yapmadan önce araştırsınlar” dedi.

İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantıları dünkü oturumla sona erdi.

Meclis Başkanı Mehmet Bektaş başkanlığında gerçekleşen oturum önceki birleşime ait tutanak özetinin okunması ile başladı.

Tutanak özetinin ardından Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, bir haber sitesinde hakkında çıkan haberle ilgili açıklama yaparak sert tepki gösterdi.

‘SAĞLIK SEBEPLERİNDEN DOLAYI KATILAMADIM’

Ankara’da gerçekleşen AK Parti’nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına Mehmet Bektaş’ın oturum ücretini almak için katılmadığı ileri sürülen haberin asılsız olduğunu belirten Bektaş, toplantıya eşinin sağlık sebeplerinden dolayı katılamadığını, genel merkeze ise durumu ilettiğini söyledi.

‘HABERİ YAPMADAN ÖNCE ARAŞTIRIN’

Haberi yapmadan önce araştırmaları konusunda tavsiyelerde bulunan Bektaş, söz konusu habere şöyle cevap verdi: “Bazıları kendini basın mensubu zannediyor ama alakası yok. Eski İl Genel Meclisi Başkanı, internet haber sitesi olan birisi benle ilgili haber yapmış. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına oturum parası almak için katılmamışım. Ben o zihniyette olsam toplantıyı sabah 9’a çekerdim, bitince de yola çıkar Ankara’daki toplantıya katılırdım. Eşim bir haftadır hasta, ameliyat olacak. Katılamayacağımı genel merkeze bildirdim.

‘DEVLETİN PARASINI YEMEMDE YEDİRMEMDE’

Kaldı ki, o şahsın bana hesap sormak gibi bir hakkı da yok. Devletin makam arabası ile Bursa’da, İzmir’de kimleri gezdirdiğini biliyoruz. Ben buradaki çayı, şekeri kendi huzur hakkımdan karşılıyorum. Helali hoş olsun. Ben devletin parasını yemem, kimseye de yedirmedim.”

Bektaş’ın konuşmasının ardından İl Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere boşalan meclis yedek katip üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere 1 üyenin seçimi yapıldı.

Gizli oy usulü yapılan seçimde AK Parti Bayat İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Tuna, yedek katip üyeliğine seçildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2023, 21:12