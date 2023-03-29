Belediye böcek üretim laboratuvarı kurdu

Çorum Belediyesi tarafından bahar ve yaz aylarında büyük tehdit oluşturan yaprak bitiyle mücadele için böcek üretim laboratuvarı kuruldu.

Üretilen binlerce uğurböceği, yaprak bitiyle etkin mücadele mücadelede kullanılacak.

Çorum Belediyesi yaprak bitiyle mücadelede kimyasal ilaç yerine doğal yöntemlere başvuruyor.

Özellikle Temmuz-Ağustos aylarında yonca ve ayçiçeği tarlalarından şehir merkezine gelen yaprak bitinin insanları rahatsız etmesi üzerine çözüm arayan Çorum Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde böcek üretim laboratuarı kurdu. Kimyasal ilaç yerine çevre sağlığı için doğal yöntemlere başvuran Çorum Belediyesi, laboratuarda ürettiği uğur böceklerini yaprak bitiyle mücadelede için doğaya bırakacak.

BİNLERCE UĞUR BÖCEĞİ, MİLYONLARCA YAPRAK BİTİNİ YOK EDECEK

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın talimatıyla Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde kurulan böcek üretim laboratuarında ziraat mühendisleri tarafından çalışmalar sürdürülüyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, yaprak bitinin predatörü olan ve halk arasında uğur böceği veya gelin böceği olarak bilinen coccinellaseptempunctata üretilerek biyolojik mücadelenin sürmesi hedeflediklerini söyledi.

Tuncel, "Bir uğur böceği ergini günde ortalama 300 adet yaprakbiti türetmektedir. Bu doğrultuda binlerce uğur böceği üreterek milyonlarca yaprakbiti ile kimyasal ilaç kullanmadan mücadele etmiş olacağız." dedi. (Haber Merkezi)