Belediye, Hayvan Hastanesini 2023’te yapacak

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi, ‘4 Ekim Dünya Sokak Hayvanları Koruma Günü’ nedeniyle etkinlik düzenledi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen programda öğrenciler hayvanları beslediler.

Etkinliğin açılışında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde üç ayrı bölüm olduğunu ve yüzlerce hayvan bulunduğunu ifade ederek, “Belediye olarak sokak hayvanlarının beslenmesi noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizin dört bölgesinde besleme noktalarımız bulunuyor. Hergün binlerce köpeği ve diğer hayvanları besliyoruz”dedi.

Çorum Belediyesi olarak Kedi Evi inşa ettiklerini belirten Lemzi Çöplü, “Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün de bulunduğu alanda Kedi Evi yaptırıyoruz. Burada kedilerin bakımları ile beslenmeleri yapılacak. Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yaptığımız protokol gereği yine burada 1500 metrekare bir alanda Hayvan Hastanesi inşa edeceğiz. Projemiz tamam. 2023 yılında ihalemizi yapacağız” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, öğrenciler, öğretmenler ve diğer davetliler burada bakımı yapılan hayvanları beslediler.