Belediye iftar çadırı kuruyor

Çorum Belediyesi, iftar çadırı kuruluyor. Ramazan ayı boyunca her gün bin kişiye ücretsiz iftar yemeği verilecek.

Onbir ayın sultanı Ramazan yaklaşırken Çorum Belediyesi de mübarek Ramazan Ayına yönelik çalışmalarına başladı.

Çorum Belediyesi tarafından yeni belediye binası arkasındaki açık otopark alanında iftar çadırı kuruyor. Çorumlu hayırseverlerin de destekleriyle Ramazan ayı süresince iftar çadırında her gün 1000 kişi iftar yemeği verilecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, iftar çadırının bu sene Çorum halkına hizmet vereceğini söyledi.

Aşgın, “Başı rahmet, ortası marifet, sonu ebedi azaptan kurtuluşa vesile olur diye müjdelenen ve içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni barındıran mübarek ayın kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.” dedi.

Yeni Belediye Binası arkasında hazırlıkları devam eden iftar çadırının ramazan ayına hazır hale geleceğini ifade eden Aşgın; “Ramazan Ayı’nın bereketini, hemşehrilerimizle birlikte paylaşmak ve şehrimize yansıtmak istiyoruz. İftar çadırında hayırsever hemşehrilerimizinde desteğiyle her gün 1000 kişiye yemek ikramımız olacak. Şimdiden katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Mübarek Ramazan ayının müminlerin birliğine, beraberliğine ve kardeşliğinin güçlenmesine vesile olmasını niyaz ediyor, bütün İslam aleminin Ramazan aynı tebrik ediyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2023, 18:44