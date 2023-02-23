Belediye ile sendika anlaşamadı

Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, Çorum Belediyesi’nde personel şirketinde çalışan ve yaklaşık 1700 kişiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlandığını, arabuluculuk sürecinin başladığını duyurdu.
Üyelerine mesaj atarak arabuluculuk sürecinin başladığını duyuran Köroğlu, arabuluculuk sürecinde belediye ile görüşmelerin devam edeceğini belirterek; "Sözleşmemizin sayın belediye başkanımızla karşılıklı anlaşarak bitmesini temenni ediyoruz." dediGüncelleme Tarihi: 23 Şubat 2023, 16:13