Belediye ile sendika anlaşamadı

Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, Çorum Belediyesi’nde personel şirketinde çalışan ve yaklaşık 1700 kişiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlandığını, arabuluculuk sürecinin başladığını duyurdu.