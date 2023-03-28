Belediye Meclisi’ne iki yeni AK Partili üye

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediye Meclisi’nde AK Parti’den istifa eden üyelerin yerine yenileri geldi.

AK Parti’den 28.Dönem Milletvekili Aday Adaylığı için Belediye Meclisi üyeliğinden istifa eden Reşit Keleş ile Meryem Demir’in yerine yeni üyeler göreve başladı.

Belediye Meclisi’nin AK Partili yeni üyeleri Mücahit Keskinel ve İdris Kesgin’e, görevlendirme yazılarını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın verdi.

Konuyla ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Aşgın, “AK Parti Milletvekili Aday Adaylığı için görevlerinden ayrılan Belediye Meclis üyelerimizden bayrağı devralan Mücahit Keskinel ve İdris Kesgin'e görevlendirme yazılarını tebliğ ettik. Yeni Belediye Meclis üyelerimize şehrimize ve hemşehrilerimize hizmetlerinde başarılar diliyorum.”dedi.