Belediye personeli 14 bin 300 lira alacak

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi Personel Şirketi ile Hizmet İş Sendikası arsında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri atılan imzalarla sona erdi.

Çorum Belediyesi yeni hizmet binası konferans salonunda toplu sözleşme imza töreni yapıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi’nin yaptığı işlerle tüm Türkiye’de adından söz ettirdiğini belirterek, “Tüm çalışma arkadaşlarımız aşkla çalışıyorlar. Geçmişten günümüze güzel işlere imza atıldı bugünden sonra da atılmaya devam edecek. Her zaman işçimizin, memurumuzun, personelimizin yanında olduk. Her zaman terazinin personel tarafına baktık. Belediye olarak mali imkanlarımızı ne kadar zorlayabilirsek, memurumuzun işçimizin hep yanında olalım dedik. Bugünde çok güzel bir sözleşmeye imza atacağız. Belediyeler ve Çorum Belediyesi iyi günde kötü günde her zaman devletinin yanında oldu. Özellikle son dört yıl hem devlet olarak hem de belediyeler olarak büyük imtihanlardan geçtik. Pandemi döneminde üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Deprem oldu. Deprem olur olmaz biz hemen itfaiye de buluştuk. Yine orada sizler vardınız. Çorum Belediyesi olarak Afşinliler’in gönlüne zihnine Çorum’u sizler kazıdınız. Sizleri tebrik ediyorum. Afşin Belediyesi bizim kardeş belediyemiz oldu. Sizinle bir kez daha gurur duydum. Bundan sonra da gurur duymaya devam edeceğiz” dedi.

Personel şirketinde 1469 çalışan olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, “Personel şirketimizde ki her bir arkadaşımız çalışanımız kahramandır. Görüşmelerimiz neticesinde imkanlarımızı sonuna kadar kullanarak bir ücret belirledik. Buda yetmez nasıl yedinci ayda memurlara zam geliyorsa sizlere de yedinci ayda zam gelecek. Açıklayacağımız rakam 3-4 aylık bir rakamdır. Şu anda aile yardımıyla beraber bir işçimizin alacağı ücret 14 bin 300 liradır. Hayırlı olsun. Buna kalifiye dahil değildir. Kalifiye olanlar yine farklarını alacaklar. 100’ün üzerinde arkadaşımızı da kalifiyeye dahil ettik. Sözleşmemiz bütün mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun” şeklinde belirtti.

Hak-İş Konfederasyonu İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu ise konuşmasında 3 aydır toplu sözleşme üzerinde müzakereler yaptıklarını ifade ederek, “Belediye Başkanımdan Allah razı olsun. Son noktayı koydu. Güzel bir sözleşme yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Bu toplu sözleşme ile her altı ayda bir zam alacağız. Bu Çorum tarihinde bir ilktir. Sayın Cumhurbaşkanımız memura ne zam verirse o oranda zam alacağız. Bu güzelliklere karşı aman istikrar bozulmasın. 14 Mayıs’ı unutmayacağız. Tüm ailemizle 14 Mayıs için çalışacağız. Diğer sorunlarımız da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde çözülecek” ifadelerini kullandı.

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Mahmut Arslan da yaptığı konuşmada toplu iş sözleşmesinin masada sonuçlanmış olmasının çok kıymetli olduğunu dile getirerek, “Ülkemizin yeterince sorun stoku var. Yeni sorunlar oluşturmadan, şehri gerginliğe götürmeden işçi işveren ilişkilerini sıkıntıya sokmadan masa da müzakere ile barış içerisinde bu toplantıda toplu iş sözleşmesinin imzalanmış olması bizim için çok büyük bir kazançtır. Emeği geçen herkesi tebrik ve teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye’nin son 6-7 yıldır zor bir süreçten geçtiğini kaydeden Aslan, “Önce uluslararası bir operasyona tabii tutulduk. Türkiye ekonomisine uluslararası güçler, başta ABD’de olmak üzere doğrudan müdahale ederek Türkiye’yi ekonomik bir krize ittiler. Arkasından pandemi oldu. Pandeminin getirdiği ağır yükü üzerimizden atmaya çalışırken Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Ve son olarak da 6 Şubat’ta yaşadığımız yüz yılımızın en büyük felaketi. Bu kadar sorunun ardından Çorum’da böyle bir toplu iş sözleşmesi imzalanması çok kıymetlidir. Bunun hepimizin farkında olması lazım” şeklinde belirtti.

İçeriden ve dışarıdan kuşatılmış Türkiye’ye operasyon yapmak isteyenler olduğunu vurgulayan Aslan, “Kandil’den tutun FETÖ’ye kadar pek çok karanlık güç, ABD’den tutun Avrupa’ya kadar. Türkiye’nin istikrarını ortadan kaldırmak, bölmek, diz çöktürmek isteyen içeride ve dışarıda hainler var. Bu hainlere ülkemizi asla yem ettirmeyeceğiz. Zorlukları hep beraber göğüsleyerek ülkemizi geleceğe taşıyacağız. Birliğimize ve bütünlüğümüze sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Aslan, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından, Hak İş Sendikası ile Çorum Belediyesi Personel Ltd. Şti. arasında toplu iş sözleşmesine imzalar atıldı. Tören hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi.

Toplu iş sözleşme imza törenine Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Miksen Genel Sekreteri Av. Zekeriya Sancı, Hak İş Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun, Çorum Belediyesi Personel Ltd. Şti. Müdürü Ekrem Özer ile işçiler katıldı.