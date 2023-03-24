Belediye personeli evinde ölü bulundu

FATİH BATTAR
Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yapan Erol Baykara evinde ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Baykara dün toprağa verildi.
Edinilen bilgilere göre, Çorum Belediyesi'nde yıllardır görev yapan Erol Baykara, evinde hareketsiz yatarken bulundu.
Yakınları durumu hemen ekiplere haber verirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri Baykara'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Merhumun cenazesi Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2023, 18:37