Belediye personeli evinde ölü bulundu

Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yapan Erol Baykara evinde ölü bulundu.

Belediye personeli evinde ölü bulundu

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yapan Erol Baykara evinde ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Baykara dün toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, Çorum Belediyesi'nde yıllardır görev yapan Erol Baykara, evinde hareketsiz yatarken bulundu.

Yakınları durumu hemen ekiplere haber verirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri Baykara'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. 

Merhumun cenazesi Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.  

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2023, 18:37
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tarım Kredi Marketleri Ramazan'da fiyatları...
Tarım Kredi Marketleri Ramazan'da fiyatları...
  1. GÜNCEL