Belediye vezneleri merkezde devam

Çorum Belediyesi, vatandaşların hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla vezne ve tahsilat işlemlerini şehir merkezinde de sürdürüyor.

2023 yılı itibariyle Farabi Caddesi’ndeki yeni binasına taşınan Çorum Belediyesi, yeni binaya ek olarak eski hizmet binası giriş katında bulunan vezne hizmetlerini de sürdürüyor. Vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu su ve emlak vergisi gibi tahsilat işlemleri, yeni binada olduğu gibi eski yerinde de yapılabiliyor.

Ayrıca Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Hürriyet Meydanı, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi ve Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi yanında olmak üzere 3 farklı noktada hizmet vermeye devam ediyor. (Haber Merkezi)