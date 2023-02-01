Belediye’den yangınzedelere destek

Çorum Belediyesi, kentte meydana gelen 3 ayrı yangın olayında evleri zarar gören ailelere destek veriyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın talimatıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yangınzelerin ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti.

Çorum'da son bir hafta içerisinde meydana gelen 3 yangın olayının ardından Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Fatih Sak ile birlikte yangınzede aileleri ziyaret etti. Yanan evlerde incelemelerde bulunan Candan, ailelere geçmiş olsun dileğinde bulunarak Çorum Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, önce Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 56. Sokak’ta ikamet eden Dursun Yılmaz'a, ardından Ulukavak Mahallesi Selimiye 1. Sokak’ta ikamet eden Havva Doğan'a ait yangında zarar gören evleri ziyaret etti. Yangınzede vatandaşlara Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın geçmiş olsun dileğini ileten Candan, "Arkadaşlarımız evlerde gerekli tespitleri yapacaklar. Çorum Belediyesi olarak her türlü konuda sizlere yardımcı olacağız. Evlerinizi tekrar yaşanır hale getireceğiz." dedi.

Başkan Yardımcısı Candan, Yeniyol Mahallesi'nde meydana gelen yangında hayatını kaybeden Harun Karaçam'ın ailesine de taziye ziyaretinde bulundu. Candan, 39 yaşındaki engelli oğlunu yangında kaybeden ve aynı yangında eşiyle birlikte kendisi de yaralanan Hüseyin Karaçam'a başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu. Elim olaydan duydukları üzüntüyü dile getiren Candan, Çorum Belediyesi olarak yanlarında olduklarını dile getirdi. (Haber Merkezi)