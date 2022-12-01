‘Belediyeler’de taşeron ve şirket işçileri de kadroya alınmalı’

Kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Hak-İş İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, hükümetin sözleşmeli memura kadro vermesinin sevindirici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını değerlendiren Mustafa Köroğlu, sözleşmeli memura kadro verilmesinin sevindirici olduğunu, ancak kadroya geçmeyen diğer taşeron işçilerin ve belediyelerin, yani kamunun asıl işini yapan şirket işçilerinin de kadroya geçirilmesinin iş barışı ve çalışma hayatı için elzem olduğunu ifade etti.

Mustafa Köroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sözleşmeli memura kadro verilmesi çalışma hayatının bir sorununun daha çözülmesi ve yararlanacak arkadaşlarımız açısından önemli ve sevindiricidir. Ancak daha önce kapsam dışı bırakılan taşeron işçiler ve yerel yönetimlerin yükünü çeken bulunduğu il ve ilçelerde vatandaşlarımıza hizmet etmek için yaz, kış demeden, afetlerde, salgınlarda en zor şartlarda sahada çalışan belediye emekçilerine de kadro verilmesi ve 6772 sayılı kanunda belirtilen 52 yevmiyelik ilave tediyenin belediyelerde çalışan işçilere de verilmesini istiyoruz. EYT’nin çözümü ile birlikte 696 KHK ile kadroya geçen işçilere uygulanan zorunlu emekliliğin kaldırılmasını ve isteğe bağlı emeklilik istiyoruz. Genç yaşta, düşük ücret ile emekli edilmek istemiyoruz.”

Köroğlu, “Çalışma hayatı içinde 2018 yılında kapsam dışı bırakılan taşeron işçiler ve belediye şirketlerine geçirilen emekçilerin bu güne kadar çektiği ekonomik ve sosyal sıkıntılardan kurtulması gerekir. Aynı işyerinde kadrolu işçiler ve memurlarla çalışan ancak hala kamu işçisi görülmeyen bu garabet uygulamaya son verilerek hak ettikleri kadroya geçirilmesini istiyoruz. Bu ayrımcılık son bulsun haklarımız verilsin”dedi. (Haber Merkezi)