AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Çanakkale Zaferi’nin 108. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çanakkale Zaferi’nin tarihte eşi benzeri olmayan bir kahramanlık destanı olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Murat Günay, “18 Mart günü aziz milletimiz ‘Çanakkale geçilmez’ diyerek ve gözünü kırpmadan canını hiçe sayarak şehadete yürümüştür. Şanlı Çanakkale Zaferi Türk’ün asla yılmayacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. 18 Mart aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’mızın ilk meşalesinin de yakıldığı gündür. Bugün bu topraklarda hür ve birliktelik içerisinde yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimize borçluyuz” dedi.

"Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine yükseltmek en büyük borcumuz" diyen Günay, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında da Çanakkale ruhunu gönüllerde gururla taşıyacak, yeni nesillere miras olarak bırakacaklarını ifade ederek şunları kaydetti: “Rabbim bu topraklarda yaşayan milletimize bir daha şehit acısı yaşatmasın. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan ve bayrak uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum."

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023, 20:05