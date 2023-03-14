‘Birbirimizin rakibi değil, aynı davanın erleriyiz’

MURAT ÇETİN

AK Parti Milletvekili Aday Adayı eski Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan, 14 Mayıs seçimlerinin adeta seferberlik hükmünde olduğunu belirterek, “Bu seçimler milli seferberlik hükmündedir. Ya Seyit Onbaşı olup “Ya Allah” diyerek yükü omuzlayacağız. Ya da cennet mekan Abdulhamit Han’ı yıkanların vebaline ortak olacağız. Bu yola revan olan herkes birbirlerinin rakibi ya da hasmı değil, aynı davanın erleridir. Vatan millet yüküne omuz vermek isteyen herkesi Cumhur İttfakı çatısı altındaki partilerden milletvekili aday adayı olmaya davet ediyorum.” dedi.

AK Parti’den Milletvekili Aday Adaylığı’nı kamuoyuyla paylaşan Erol Taşkan, Çanakkale mücadelesine benzettiği seçimlerin kuru bir koltuk kavgasının sığlığında değerlendirilip, patates-soğan basitliğine indirgenemeyeceğini, devletin bekası ve milletin bölünmez bütünlüğünün esas alınması için fotoğrafın bütününün değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Erol Taşkan, Cumhur İttifakı çatısı altında milletvekili aday adaylığı için müracaat edecek isimlerin artması ile ilgili olarak da çağrıda bulunduğu açıklamasında şunları dile getirdi, “Bugün içinde bulunduğumuz durumu, sadece patates-soğan fiyatına indirgeyip, kuru bir koltuk kavgasının sığlığında değerlendirirsek, telafisi asırlar sürecek çok büyük pişmanlıkların kapısını açmış oluruz. Fotoğrafın bütününe bakarak, uluslararası camianın niyetlerini sezerek atacağımız adımlar, devletimizin bekası, milletimizin geleceği içindir.

MESELE ONURUMUZA VE BÜTÜNLÜĞÜMÜZE SAHİP ÇIKMAKTIR

Bu sebeplerle her kim meseleyi vatan-millet-devlet meselesi olarak vicdanında tartabiliyorsa, ismi gelecekte vatanseverler arasında yer alacaktır. İçinde bulunduğumuz zaman dilimi, dünyanın sınırlarının yeniden çizildiği, yıllardır hayalinden vazgeçmedikleri büyük İsrail devletini kurma ve sınırlarımızda batının kuklası olacak terör devletleri kurmanın sancılarını çekildiği bir zamandır.

Bize düşen önce vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, devletimizin bekasına, milletimizin birlik ve dirliğine, onurumuza ve namusumuza sahip çıkmaktır.

ZAMAN VATANA SAHİP ÇIKMA ZAMANI

Mesele parti bağnazlığı, şahsi çıkarlar, birilerine duyduğumuz hasetlik, kıskançlık habisliği içerisinde çürümüşlük değil, adeta varlığına tahammül edilemeyen vatanımıza ve milletimize sahip çıkma meselesidir.

YA SEYİT ONBAŞI OLACAĞIZ YA DA ABDULHAMİ’Tİ YIKANLARIN VEBALİNE ORTAK OLACAĞIZ

Önümüzde tarihi bir sorumluluk bizi bekliyor. Ya Seyit Onbaşı olur, “Ya Allah” diyerek bu yükü omuzlanırız. Ya da dün cennet mekan Abdulhamit’i yıkanların vebaline ortak oluruz.

Türkiye’nin çevresini kuşatmakla ilgili kirli hesapların varlığı, üzeri örtülemez bir gerçekken, herkesin gözünün önünde ayan-beyan cereyan ederken, bu toprakların bize vatan olması için can veren, bu aziz yurdu kanlarıyla sulayan şühedanın hatırına sessiz ve kayıtsız kalmamalıyız.

OY VEREREK VATANIMIZI KORUYACAĞIZ

Ben bu mücadelenin Cumhur İttifakı çatısı altında verilmesi gereken kutsal bir mücadele olduğuna iman etmiş birisi olarak AK Parti’den Çorum Milletvekili Aday Adayı oldum. Dün Çanakkale’de kurşun sıkarak korunan vatanımızı bugün oy vererek koruyacağız.

ADAYLIK ÇAĞRISI YAPTI

Bu yolda niyetini halis tutanlardan olmak duasıyla, ecdadımızdan bize emanet kalan vatanımızı, kıyamete kadar bizden sonraki nesillere sağ-salim bırakmanın samimiyetiyle yol yürüyeceğim.

Bu inançla yola çıkmış tüm kardeşlerimi rakip ya da hasım olarak görmekten öte, bir davaya gönül vermiş yol arkadaşı olarak kabul ediyorum. Şu an AK Parti başta olmak üzere Cumhur İttifakı çatısı altında bir araya gelen tüm partilerden aday adayı olarak müracaat yapacak isimlerin artması ve daha da çoğalması en büyük temennimdir.

İYİLİKTE YARIŞALIM

Evimizin balkonundan seyrederken, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir kimseyi görsek, elinde de taşımakta zorlandığı bir yükü olsa hemen koşup ona yardım etmek ve duasını almak isteriz. Tam o niyeti taşırken birileri hemen ona el-kol olup yükünü sırtlansa ve yaşlıyı karşıya geçirse, eminim bundan gurur duyarız. Ben yapacaktım neden sen karıştın demeden, gönül huzuru ile yaşlı ve muhtaç kişilere kol kanat gerenlerin varlığından gurur ve huzur duyarız. Benim, aday adayı olan kardeşlerime bakışım da aynen bu yaşlı kimseye Allah için koşup el kol olanlar gibidir. Neden sen çıktın ben yapacaktım anlayışından uzak, "Çok şükür bu memlekette vatan millet uğruna yola çıkan dava eri kardeşlerimiz var" diyerek hamd ederim, kendimi mutlu ve güvende addederim. Bu bakış açısıyla Cumhur İttifakı çatısı altında bu memleket için yola revan olan tüm aday adaylarına canı gönülden başarılar diliyorum.

ONURLU BİR MİRASIN ŞEREFİNE TALİBİZ

Kökü dışardan olup da nefesini soluyup ekmeğini yediği bu vatana ihanet içinde olanlarla değil, kökü atiye dayanan ve bizzat bu toprakların evlatlarının saf tuttuğu meydanlarda durarak, evlatlarımıza onurlu bir miras bırakabilmenin şerefine talibiz.”