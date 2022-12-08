'Borç faizimi silmediler'

FATİH AKBAŞ

Garip Uzuner isimli vatandaş çocuğunun KYK borç faizinin silinmediğini belirtti.

Gazetemizi ziyaret eden Garip Uzuner, çocuğunun KYK borcundan faizin silinmediğini dile getirerek, “KYK borç faizlerinin silinmesiyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde çocuğumun KYK öğrenim kredisi borcu nedeniyle maaşına tedbir konulmuş. Bunun üzerine Vergi Dairesine giderek belirli bir miktar para ödeyerek tedbiri kaldırdım. Borç dökümüne baktığımda ana para ile birlikte faizinde durduğunu gördüm. Tedbirin kaldırılması için yatırdığım paranın yarısı da faize kesilmiş. KYK borç faizlerinin silinmesiyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ancak neden böyle bir durum ortaya çıktı anlamadım. Durumu yetkililere de aktardım ama bir çözüm bulunamadı. Sorunun çözümü için yardım bekliyorum”ifadelerini kullandı.