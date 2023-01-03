Bu bina ne olacak?

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi yeni yıl ile birlikte yapımı tamamlanan yeni Belediye Hizmet Binası'na taşınmaya başladı.

Bir çok müdürlük yeni hizmet binasında hizmet vermeye başlarken, kalan birim ve müdürlüklerin de önümüzdeki hafta yeni binaya geçmesi bekleniyor.

Gazi Caddesi'ndeki Belediye Binası'nda sadece makam odasının kalacağı ve binanın müze olarak hizmet vereceği açıklanmıştı.

Taş binanın yanındaki 6 katlı ek hizmet binasının ne olacağı ise merak konusu.

Edinilen bilgilere göre belediyeye ait binanın komple kiraya verileceği öğrenildi. Binanın akıbeti ile ilgili son kararın belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması bekleniyor.