‘Bu kampanya orta gelirliye değil zenginlere yarar’

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Ümit Er, AK Parti hükümetinin alt ve dar gelirlilere yönelik ‘Yeni Evim’ projesinin müteahhitleri, konut zenginlerini koruyup ihya etmekten başka hiçbir işe yaramayacağını savundu.

CHP İLÇE BAŞKANLARI TOPLANDI

CHP İlçe Başkanları Toplantısı, İl Başkanı Ümit Er'in başkanlığında parti binasında yapıldı.

Parti çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda önümüzdeki Mayıs ayında yapılması beklenen genel seçimlerin de startı verildi.

Toplantıya; İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Parti Eğitim Sorumlusu ve Belediye Meclis Üyesi Nazik Bulut, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile ilçe başkanları katıldı.

‘KONUT PROJESİ ALDATMACADAN İBARET’

Dar veya orta gelirli ailelere yönelik olduğu söylenen konut projesinin tamamen bir aldatmacadan ibaret olduğunu iddia eden Ümit Er, “20 yıldır yönettikleri ülkemizi uçurumun kenarına sürükleyen, ekonomik buhranı artıran bu hükümetten kurtulmanın tek yolun birleşmekten, güç birliği oluşturmaktan geçiyor, her türlü bölünme ülkemizin geleceğine zarar verecektir.

Bu kampanyanın 'orta gelir grubu' aldatmacasıyla, üst gelir grubuna ucuz krediyle konut rantı sağlamak, elinde satamadığı konut stoku olan ya da artan maliyetlerle inşaatı yarım kalan müteahhitleri milyarlar aktararak kurtarıp, ihya etmek dışında bir amacı yok! İktidar, ülkede aylık 24 bin 500 TL kredi taksiti ödeyecek 'orta gelirli' aileler olduğunu sanıyor!” dedi.

İnsanların, iktidarın varsaydığı gelirlere, taksit ödeme gücüne sahip olmadığı için krediye başvuramayacağını dile getiren Ümit Er, "30 milyona dayanan icra dosyaları, kredi kartı borçlarına bankaların yasal takipleriyle milyonlarca kişi zaten kara listede, e-haciz altında ve kredi çekebilmesi söz konusu değil." ifadesini kullandı.

KAMPANYA, MÜTEAHHİTLERE, ZENGİNLERE YARAR

Kampanya sonrası konut fiyatlarının katlandığını ifade eden Er, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kampanya kapsamında müteahhitlere de 25 milyar TL ucuz kaynak aktarılacak. İnsanlar, iktidarın varsaydığı gelirlere, taksit ödeme gücüne sahip olmadığı için krediye başvuramıyor.

30 milyona dayanan icra dosyaları, kredi kartı borçlarına bankaların yasal takipleriyle milyonlarca kişi zaten kara listede, e-haciz altında ve kredi çekebilmesi söz konusu değil.

İktidarın yanlış ve temelsiz ekonomi politikalarıyla konut - gayrimenkul fiyatları olağanüstü artarken, söz konusu bölgelerde, büyük kentlerde 1-2 milyon TL'ye yeni-sıfır konut bulmak olanaksız.

Kampanya sonrası konut fiyatları katlandı. Şimdi Çevre ve Şehircilik, Ticaret, Hazine, Maliye Bakanlıkları komite kurup fahiş konut fiyatlarını denetleyecekler! Serbest piyasada mal sahibinin talep ettiği fiyatı zorla, baskıyla mı indirtecekler?

Kanada, artan konut fiyatlarıyla kendi vatandaşlarının ev sahibi olamaması, yükselen kiralar üzerine yılbaşından itibaren 2 yıl süreyle yabancılara konut satışını yasakladı. Türkiye'de ise satılan konutların yüzde 5'ini yabancılar döviz üzerinden ve yüksek fiyatlardan satın alıyor.

Bu kampanyanın 'orta gelir grubu' aldatmacasıyla, üst gelir grubuna ucuz krediyle konut rantı sağlamak, elinde satamadığı konut stoku olan ya da artan maliyetlerle inşaatı yarım kalan müteahhitleri milyarlar aktararak kurtarıp, ihya etmek dışında bir amacı yok! İktidar, ülkede aylık 24 bin 500 TL kredi taksiti ödeyecek 'orta gelirli' aileler olduğunu sanıyor!” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2023, 10:59