Bugün doğum günü, minik İbrahim yardım bekliyor

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

SMA Tip 2 hastası İbrahim Çalış, Çorumlu hayırseverlerin yardımını bekliyor.

Çorum’un Sungurlu ilçe nüfusuna kayıtlı Mansur ve Tuğba Çalış çiftinin 3. çocukları olan İbrahim Çalış için Valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı.

Bugün doğum günü olan 1 yaşındaki minik İbrahim’in tedavi olabilmesi için gereken para hayırseverlerin yardımlarıyla toplanacak. İbrahim’e umut olmak isteyenler;

TL IBAN: TR14 0001 0090 1038 7442 5050 01

$ IBAN: TR84 0001 0090 1038 7442 5050 02

€ IBAN: TR57 0001 0090 1038 7442 5050 03 numaralarından ve Saat Kulesi meydanında kurulan stanttan yardımlarını ulaştırabilecek.