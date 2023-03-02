2014-2019 yılları arasında Çorum'da Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Seyit Ali Büyük, Bursa Milli Eğitim Müdürü oldu.
2019 yılında Çorum'daki görevi sona erdikten sonra Hatay'a atanan Büyük, yeni kararnameyle Bursa Milli Eğitim Müdürü oldu.
2014-2019 yılları arasında Çorum'da Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Seyit Ali Büyük, Bursa Milli Eğitim Müdürü oldu.
2014-2019 yılları arasında Çorum'da Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Seyit Ali Büyük, Bursa Milli Eğitim Müdürü oldu.
2019 yılında Çorum'daki görevi sona erdikten sonra Hatay'a atanan Büyük, yeni kararnameyle Bursa Milli Eğitim Müdürü oldu.