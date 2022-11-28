‘Büyük Eczacı Mitingi’ne katıldılar

Ankara'da 81 ilden gelen binlerce eczacı, ekonomik koşullar ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talepleriyle 'Büyük Eczacı Mitingi'ni gerçekleştirdi.

Çankaya Anıtpark'ta gerçekleştirilen mitinge Çorum Eczacı Odası da destek verdi.

Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler, miting hakkında yaptığı açıklamada, “Çorum Eczacı Odası olarak 6 aydır süren çeşitli eylem planlarımız ile ‘Sürdürülebilir bir ilaç-eczacılık hizmet modeli sürdürülebilir bir sağlık sisteminin olmazsa olmazıdır. Eczacıya hak ettiği değer verilmelidir” sloganıyla, ilaç yokluğuna, ekonomik çıkmaza ‘dur de’ demek için Oda Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Odamızın önceki dönemlerde görev alan Oda Başkanlarımız, Denetleme Kurulu Başkanımız ve üyeleri, Haysiyet Kurulumuz, Kongre Delegelerimiz, Odamız Üyesi Eczacılarımız, İskoop Müdürümüz, Eczacılarımızın eşleri, evlatları, fedakar eczane teknisyenlerimiz ve onların eşleri, Odamızın fedakarca çalışan personeli ve mitingin başından sonuna organizasyonu sağlayan miting komisyonumuz, mitinge kendi araçları ve imkanları ile gelen meslektaşlarımız tek yürek olarak katılmışlar. Tüm sorunlarımıza ‘dur de’ diyen seslerini duymayan kulaklara duyurmayı, yan yana birlikte durduğumuzu görmeyen gözlere göstermeyi başarmışlardır. 27 Kasım mitingine katılan binlerce eczacılarımızın yüreklerindeki enerjilerinin yoğunluğu miting alanına sığmamıştır. Birlik Başkanımız Çorum’un enerjisinin mitinge katkılıları için bizzat arayarak şahsımda tüm Çorum Eczacılarına teşekkür etmiştir. Hiç bir emek boşa gitmez bu emeğimizde hak ettiği değeri görecektir. Tüm meslektaşlarımıza, ailelerimize, çalışanlarımıza, onların ailelerine, tüm sağlık çalışanlarımıza ve Çorum halkına destekleri için teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki kazanımlarımız, hastalarımız ve tüm sağlık çalışanlarımız içindir”dedi. (Haber Merkezi)