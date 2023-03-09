Caddeye isimleri verildi

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediye Meclisi aldığı kararla 19. Dönem Çorum Milletvekili merhum Arslan Adnan Türkoğlu ile Çorum Belediyesi önceki dönem Başkanlarından merhum Dr. Turhan Kılıçcıoğlu’nun isimlerini caddelere verdi.

Belediye Meclisi’nin önceki gün yapılan Mart ayı toplantısında Erzurum Dede 2. Cadde’nin isminin Arslan Adnan Türkoğlu Caddesi olarak değiştirilmesi ve Erzurum Dede Caddesi’nin doğusunda kalan imar yoluna ise Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Caddesi isminin verilmesi talepleri oy birliği ile kabul edildi.