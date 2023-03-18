Çanakkale Destanı 108 yaşında

FATİH BATTAR

108 yıl önce vatan, bayrak ve millet uğruna Çanakkale’de canını seve seve feda eden şehitlerimiz 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıldı.

Çanakkale Destanı tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar kapsamında sabah saatlerinde Şehitlik’te tören düzenlendi.

Törende Çorum Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, Şehit Aileleri ve Vazife Malülleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği çelengi sunuldu.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın devamında Vali Vekili Tamer Orhan ve protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Tören okunan Kur’an-ı Kerim ve dualarla sona erdi.

Programda ayrıca tüm şehitler için dua edildi.

Programa Vali Vekili Tamer Orhan, Garnizon Komutanı Sertaş Erkişi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Baro Başkanı Turan Kalıpçı, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, daire amirleri, STK temsilcileri, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve öğrenciler katıldı.