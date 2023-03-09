Cemilbey-Ortaköy yolunda güzergâh değişikliğine tepki!

FATİH AKBAŞ

İhalesi geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Cemilbey-Ortaköy yolunun bazı kısımlarında güzergâh değişikliği yapılmasına yöre sakinleri tepki gösterdi.

Türkiye Partisi Çorum eski İl Başkanı aynı zamanda yöre sakini de olan Ali Seçil, Cemilbey-Ortaköy yolu yeni güzergâhının bazı bölümlerinin tarım arazilerinden geçeceğini belirterek tepkisini dile getirdi.

Ali Seçil, gazetemizi ziyaret ederek yaşadıkları sorunu aktardı.

Yapımı planlanan Çorum-Ortaköy yolunun 2.etabının Cemilbey ve Balıyakup Köyünün verimli tarım arazilerinden geçeceğini kaydeden Ali Seçil, “Yapımı planlanan yol güzergâhının zemini sulak olduğu için oldukça maliyetli bir iş olacaktır. Yetkililerin birinci derece tarım arazisinden yol geçirme ısrarlarını anlamakta güçlük çekiyoruz. Yapılması planlanan yolun birinci derece tarım arazilerinin içinden geçecek olması düşündürücüdür. Mevcut yolun iyileştirilmesi yapılsa hem tarım arazileri yok olmayacak hem de yolun maliyeti oldukça düşük olacaktır. Yeni yapılması planlanan yolun 150 metre doğusunda ve batısında Çorum yolu olarak bilinen ve hala kullanılan kadastro yolları vardır. Bu yollardan birisinin kullanılması durumunda tarım arazileri olumsuz etkilenmeyecektir. Ayrıca yolun maliyeti de onda bire düşecek. Yapılacak köprü mesafesi 4/1 oranında azalacaktır. Tüm dünya tarım arazilerini korumak için çalışırken biz tarım arazilerini yok etmek için çalışıyoruz bu kabul edilemez. Verimli tarım arazilerini yok eden çevre halkına telafisi mümkün olmayan zararlar açacak olan bu projeden derhal vaz geçilmelidir. Proje gözden geçirilmeli tarım arazilerini yok etmeyecek yeni bir projede karar kılınmalıdır” dedi.