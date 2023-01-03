CHP İl Başkanı 'Ümit Er' oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı iken önümüzdeki seçimlerde milletvekili aday adayı olmak amacıyla görevinden istifa eden Mehmet Tahtasız’ın yerine Ümit Er getirildi.

Parti'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Merkezi Çorum İl Başkanlığına bir yazı göndererek yeni İl Başkanının İl Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesini istedi.

Bunun üzerine parti binasında bir toplantı yapan İl Yönetim Kurulu, oy birliği ile karar alarak İl Başkan Yardımcısı Ümit Er’i İl Başkanlığına getirdi.

Mehmet Tahtasız’ın yerine İl Yönetim Kurulu’na ise yedek yönetim listesinden Av. Zeynep Kübra Barkoç getirildi.

Yönetim Kurulu kararıyla İl Başkanlığına getirilen Ümit Er, Mehmet Tahtasız’dan görevi devraldı. Tahtasız, partinin karar defterini ve anahtarını Ümit Er’e teslim etti.

Milletvekili aday adayı olmak amacıyla görevinden ayrılan Mehmet Tahtasız ise yeni İl Başkanı Ümit Er’i tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

Tahtasız, “Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıma, milletvekillerimize, ilçe başkanlarımıza ve yöneticilerimize, Mecitözü belediye başkanımıza, belediye meclis üyelerimize, il genel meclisi üyelerimize, kadın ve gençlik kollarımızın başkan ve yöneticilerine, muhtarlarıma, önceki dönem yöneticilerimize, partimizin emektar ve cefakar üyelerine, hemşerilerime, STK’ların değerli temsilcilerine, aileme, yol arkadaşlarıma, kıymetli dostlarıma, sevgili basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Yol arkadaşlarımızla birlikte partimizi iktidar yapmanın mücadelesi içerisinde olacağız. 2023 yılı CHP’nin ve Millet İttifakının iktidar yılı olacaktır” dedi.