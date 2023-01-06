CHP'den zam protestosu

M.BURAK YALÇIN

CHP İl Başkanlığı, emekli ve memur zamları ile ilgili basın açıklaması yaptı.

İktidarın son günlerde eflansyonun belini kırdığından bahsettiğini belirten CHP İl Başkanı Ümit Er, “Gelin görün ki kırılan enflasyonun beli değil emeklilerimizin ve memurlarımızın hayalleri oldu” dedi.

Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleşen basın açıklamasına CHP İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, il genel ve belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı.

İktidarın TÜİK’in verilerine dayanarak memurların ve emeklilerin maaşlarında önce yüzde 16,4 daha sonra yüzde 25 olarak açıkladığını hatırlatan CHP İl Başkanı Ümit Er, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu "Siz sadaka mı veriyorsunuz, bu yetmez, bu rezil artışın hesabını vereceksiniz” diye tepki gösterince 4 Ocak Çarşamba günü artış oranını yüzde 30'a yükseltmek zorunda kaldılar. Genel Başkanımızın çağrısıyla artış oranı yüzde 30'a yükseltildi, memur ve emeklilerimiz "Ya Kemal Bey olmasaydı” dedi” diye konuştu.

Yüksek enflasyon ve pahalılık ortamında yüzde 30 artışın yeterli olmayacağını ifade eden Er, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “İktidara yakın İTO'nun dahi yıllık enflasyon verisi yüzde 93. Bağımsız ENAG' ın yıllık enflasyon verisi yüzde 137. İktidarın manipülasyon kurumu olan TÜİK' in yıllık enflasyon verisi ise yüzde 64,27. Bir yanda halkın hissettiği gerçek enflasyon ve pahalılık var, diğer yanda iktidarın açıkladığı sahte enflasyon verileri var. İktidar, milyonlarca memuru ve emekliyi işte bu sahte TÜİK enflasyonu oranında artışa mahkûm etmiştir. İktidar, talimatıyla yönettiği TÜİK' in verileriyle memurumuzun ve emeklimizin sofrasındaki her bir lokmayı adeta gasp etmiştir. Yüzde 30'luk sefalet artışının 15,40 puanı, yani yarısından fazlası TÜİK' in makyajlı 6 aylık enflasyon verisinden oluşmaktadır. Erdoğan'ın sadaka verircesine yaptığı ve müjde olarak sunmaya çalıştığı artış ise bu oranı ikiye dahi katlamamıştır. Öyle ağır bir tablo söz konusu ki, Türkiye'de 13,9 milyon emekli ve dul yetimin 8 milyonuna yakını asgari ücretin altında aylık almaktadır. SGK' nın son verilerine göre ülkemizde 4 milyon 84 bin dul yetim aylığı alan vatandaşımız bulunuyor. Dul ve yetimlerimizin kimisi aylık 800 TL ile kimisi 1000 ile kimisi ise 1500 TL ile geçinmek zorunda bırakılmaktadır.

İşte bu sefalet düzeninde Erdoğan utanmadan en düşük emekli aylığının 5500 TL olacağını açıkladı. Genel Başkanımızın çağrıları olmasa bu artış dahi gerçekleşmeyecekti. 5500 TL ile bir ayda kim geçinebilir? Hiç kimse.AKP Genel Başkanı açlık sınırının Aralık itibariyle 8 bin 130 TL olduğu ülkemizde, 5500 TL emekli aylığı vermekle övünüyor. Partimizin en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çekilmesi teklifini ise reddediyor.Neden? Çünkü iktidar ülkenin kaynaklarını, hazinesini; kimi üç, kimi dört, kimi ise beş yerden maaş alan danışmanlarına, faiz lobilerine, 5'li çeteye, ballı müteahhitlere aktarıyor.

Tercihini emekliden, memurdan, işçiden yana değil, bir avuç yandaştan yana kullanıyor. Milyonlarca memura, emekliye, dul yetime ve işçiye ise açlığı ve yoksulluğu reva görüyor. Emeklinin, memurun, işçinin sofrasından kepçeyle alan iktidar, söz konusu ücret zammı olduğunda kaşıkla veriyor. Emeklilerimiz, memurlarımız, işçilerimiz iktidarın asgari sefalet ücretine, zam adı altında verdiği sadakaya muhtaç bırakılamaz.

CHP olarak bir kez daha söylüyoruz. Kendi emeklisine ve çalışanına "fakir fukara" gözü ile bakan bu iktidar düzenini değiştireceğiz. Ülkede adaletsiz bir soygun düzeni kuran bu iktidarın düzenini değiştireceğiz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu' nun çağrı ve mücadelesiyle, EYT mağduriyeti son bulan milyonlarca yurttaşımız, 3600 Ek gösterge hakkına kavuşan memurlarımız, taşerondan kadroya geçen işçilerimiz, yıllardır bekledikleri kadroyu alan sözleşmeli personellerimiz, bugün "ya Kemal bey olmasaydı” diyorsa, Kemal Bey milyonlarca emeklimize ve memurumuza söz veriyor. Hile ve hurda ile cebinizden çalınan her bir kuruşun hesabını soracağız, iktidara gelir gelmez en düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine getireceğiz, asgari ücreti hem çalışanlarımız hem de emeklilerimiz için Türkiye gerçeği olmaktan çıkaracağız, emeklilerimiz arasındaki maaş adaletsizliğine son verecek ve intibak yasasını hemen çıkartacağız, emekçinin, emeklinin yüksek enflasyon ve makyajlı veri kaynaklı kayıplarını telafi edeceğiz. ekonomik buhrana, enflasyona, pahalılığa, işsizliğe, emekli yoksulluğuna son vereceğimiz, hep birlikte zenginleşip hep birlikte kalkınacağımız düzeni gelecek sandıktan sonra mutlaka kuracağız.”

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2023, 21:11