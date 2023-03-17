Çiftçiye güzel haber

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorumlu çiftçiler için ayrılan 39 milyon 215 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Milletvekili Ceylan, üreticileri desteklemek için Türkiye genelinde 115 milyon 508 bin 658 liralık destek ödemesi yapılacağını, Çorumlu çiftçileri desteklemek için ise yapılacak olan desteğin 39 milyon 215 bin 215 TL olduğunu açıkladı.

HUBUBAT, HAYVAN HASTALIKLIKLARI ve TMO PRİM DESTEĞİ TUTARLARI BELLİ OLDU

Çorumlu üreticilere yapılacak desteklerin detaylarını da açıklayan Ceylan, ‘Hububat Desteği’ olarak 37 milyon 178 bin 500 lira, ‘Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği’ olarak 2 milyon 8 bin 715 lira ve ‘TMO Prim Desteği’ olarak 28 bin liranın çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağını belirtti.

Ceylan, çiftçiler için bugün yapılacak tarımsal destek ödemesinin hayırlı ve bereketli olmasını diledi. (Haber Merkezi)