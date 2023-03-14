Çiftlik Pınarı Caddesi’nde sona gelindi

Çiftlik Pınarı Caddesi’ni Akşemseddin Caddesi ile buluşturacak 30 metre genişliğindeki yeni bağlantı yolunda çalışmaları devam ediyor.

Tek şeridi asfaltlanan yolun diğer şeridinde mekanik dolgu çalışması yapılıyor.

Çiftlik Pınarı Caddesi ile Akşemseddin Caddesini buluşturan 30 metre genişliğindeki yol aynı zamanda yeni yapılan Osmancık Yolu ile şehir merkezinin çevreyolu bağlantısını da sağlayacak.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Açtığımız yeni yollarla şehrimizin trafik yoğunluğu önemli ölçüde çözüle kavuşuyor.” dedi.

Yeni açılan yolun aynı zamanda Osmancık yoluyla da birleştiğini belirten Başkan Aşgın “Osmancık, Laçin, Kargı, Dodurga ve Oğuzlar istikametinden şehrimize gelen araçlar da Osmancık Caddesi’ne girmeden yeni açtığımız bu yol üzerinden direkt Akşemseddin Caddesi’ne giriş yapabilecek. Böylelikle Osmancık Caddesi’ndeki trafik yoğunluğu da azalmış olacak.” dedi. (Haber Merkezi)