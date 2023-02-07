Çöken yolun son halini paylaştı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem 10 kentte etkili oldu.

Depremde Hatay-Reyhanlı karayolunda çökme meydana geldi. AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da yolun son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kavuncu; Hatay'da paramparça olup adeta akordiyona dönen yollar, depremin ne kadar şiddetli olduğunu gözler önüne sermektedir. Son asrın en büyük felaketinin ardından Hatay ilimizde AFAD, asker, polis, sağlık çalışanlarımız ve tüm gönüllülerimizle çalışmalara aralıksız devam ediliyor. Ancak depremin büyüklüğü, yeryüzüne yakın ve yerleşim bölgelerinde gerçekleşmesi tahribatı artırıken müdahaleyi de zorlaştırmaktadır... Dünyanın hiç bir yerinde aynı anda 10 farklı bölgede binlerce enkazın olduğu bir felaket yaşanmamıştı. Aziz vatandaşlarımız müsterih olsun! Devletimiz tüm kurumlarımızla sahadadır. Bugüne kadar zor günleri nasıl aştıysak, bu büyük felaketi de el birliğiyle aşacağız! Rabbim Devletimize ve Milletimize yardım etsin." ifadelerini kullandı.