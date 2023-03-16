Çorum Belediyesi'nden büyük işçi alımı! Başvurular başladı

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi, yayınladığı ilanla çok sayıda personel alacağını duyurdu.

Çorum Belediyesi bünyesinde görevlendirilmek üzere 260 beden işçisi, 55 ağır vasıta şoförü alınacak.

Çorum Belediyesi tarafından alım yapılacağı duyurulan şoför kadrosuna başvurmak isteyen adaylar, başvurularını 19 Mart tarihine kadar Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezine şahsen yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI:

-22-60 yaş aralığında olmak. 2. Cinsiyeti erkek olmak. En az ilkokul mezunu olmak.

-C sınıfı veya D sınıfı ehliyete (eski ehliyetlerde "E sınıfı veya D Sınıfı") sahip olmak. SRC2 veya SRC4 belgesine sahip olmak.

-Psikoteknik Belgesine sahip olmak. Askerliğini yapmış olmak veya ilişiği olmamak. Çorum'da ikamet etmek.

-Emekliliğe hak kazanmış olmamak veya emekli olmamak. Adli sicil kaydı bulunmamak.

-Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak, vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak.

-Mülakattan sonra iş yeri hekiminin yapacağı muayene neticesinde işe elverişsiz olunması halinde işe başlatılmayacaktır.

-Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak, güvenlik soruşturmaları olumsuz sonuçlananların işe başlayıp başlamadıklarına bakılmaksızın iş sözleşmeleri işveren tarafından tek taraflı feshedilecektir.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023, 00:04