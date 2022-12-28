Çorum'da 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak fabrikalar hızla yükseliyor

FATİH BATTAR/M.BURAK YALÇIN

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temelleri atılan barut, fişek ve kapsül fabrikalarının inşaatları hızla devam ediyor.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapımı devam eden barut, fişek ve kapsül fabrikalarının inşaatlarını inceledi.

Dere’ye incelemelerde Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş eşlik etti.

13 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum ziyaretinde temeli atılan barut, fişek ve kapsül fabrikalarının inşaatları hızla devam ediyor. 6 milyar lira yatırım tutarı ile Türkiye’de tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımı özelliğine sahip fabrikaların faaliyete geçmesiyle, Sungurlu savunma sanayi merkezi haline dönüşecek. Mart ayında faaliyete geçmesi beklenen ve 2 bin 500 kişiye istihdam sağlaması hedeflenen fabrikaların faaliyete geçmesiyle yıllık 3 milyar liralık ihracat gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Sungurlu’da basın mensuplarıyla bir araya gelerek fabrikaların son durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dere, savunma sanayi yatırımlarının planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek “Sungurlu OSB’mizde Barut, Fişek ve Kapsül Fabrikaları yükseliyor artık. Bunlar daha başlangıç. Allah’a çok şükür” diyerek başka yatırımların da sıraya girdiğini ifade etti.

5 fabrikanın yanı sıra OSB’ye yatırım için firmaların sıraya girdiğini dile getiren Dere, bu yatırımların Sungurlu için tarihi bir fırsat olduğunu söyleyerek; “Sungurlu’daki firmalar önümüzdeki süreçte Çorum’da firmaları geçebilir.” şeklinde konuştu

Tesislerin kaba inşaatlarının tamamlanma aşamasına geldiğini anlatan Bakan Dere, “5 bin dönüm bir sanayi alanımız var. 3-4 bin dönüme yayılan 5 fabrikamız bulunuyor. Şubat-Mart aylarında tezgahlar kurulup ince işler tamamlandığında açılışlar yapılarak üretime başlayacak tesislerimiz. Buradaki gelişmelerden mutluluk duyduk. İnşallah planladığımız bütün izinleri tamamlanmış şekilde, ruhsatları, imar planları, tesis güvenliği, üretim izni, kuruluş izni bütün yapılması gereken tüm yasal izinleri tüm süreçleri zamanında yapılır şekilde tesislerin ilerlediğini görmekten son derece mutluyuz. Firmalarımıza teşekkür ediyorum. Bahar aylarında üretimler başladığında Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nin savunma sanayinde merkez haline geldiğini daha yakından göreceğiz. OSB’nin bu yatırımlardan sonra büyüme ihtiyacı ortaya çıktı. 5 bin dönümden oluşan OSB’nin 5 bin dönüm saha genişlemesi için gerekli çalışmalar yetkililerle devam ediyor” diye konuştu

Fabrikalarda istihdam edilecek kişilerin öncelikle eğitimden geçeceğini belirten Dere, bunun için Sungurlu Meslek Yüksekokulu ve Kırıkkale Üniversitesi ile görüşmelerin yapıldığını ayrıca Organize Sanayi’ye bir TOBB Meslek Lisesi’nin ihtiyaç ve şart olduğunu söyledi.

Çorum’a ikinci bir OSB’nin de gerektiğini kaydeden Bakan Dere, Çorum’da OSB’de 170 firmanın faaliyet gösterdiğini ve doluluk oranına yaklaştığını aktardı.

‘OSB’nin kenarında tren olsa kötü mü olur’

Basın mensuplarının Çorum havalimanı ve tren sorusuna da cevap veren Dere;

“Fabrikalarda üretim başlayınca devlet üretilen ürünleri nakliye edecek trendir, uçaktır ne gerekirse yapar ama önce sizin birşeyler yapmanız lazım. Çorum’da yıllardır konuşulan şeyler. Önce Çorum’da ne yapıldığını gösterelim sonra devlet gereğini yapar. Şurda OSB’nin kenarında tren olsa kötü olur mu? Olmaması için hiçbir neden yok. Çorum, Samsun dahil bölgesinde en fazla ihracat yapan il ve birçok şeyi hak ediyor. Bunu doğru zeminle bürokrasi ile çalışarak anlatılması lazım. Yeri geldiğinde devlet bu ihtiyaçları görür. Bunlar maliyetli yatırımlar kolay değil. Israrla bunları söylemek ve anlatmamız lazım. Zamanla ihtiyaçlar karşılanacaktır.” ifadelerini kullandı





Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2022, 18:06