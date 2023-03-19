Çorum'da 345 araç kapasiteli otopark kiraya verilecek

FATİH BATTAR

Mülkiyeti Çorum Belediyesi'ne ait Çepni Mahallesi'ndeki Yunus Emre Çok Katlı Otopark ve oto yıkama bölümü ihaleye kiraya verilecek.

345 araç kapasiteli otopark 3 yıllığına kiralanacak. 1 yıllık muhammen bedeli 160 bin TL olan otoparkın kiralama ihalesi 27 Mart'ta saat: 14.00’da Çorum Belediyesi Konferans Salonunda (Yeni Belediye Binası B Blok 5. Kat) ve Encümen huzurunda yapılacak.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif artırma usulü gerçekleştirilecek.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2023, 21:37