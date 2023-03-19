Çorum'da 345 araç kapasiteli otopark kiraya verilecek

Mülkiyeti Çorum Belediyesi'ne ait Çepni Mahallesi'ndeki Yunus Emre Çok Katlı Otopark ve oto yıkama bölümü ihaleye kiraya verilecek.

Çorum'da 345 araç kapasiteli otopark kiraya verilecek

FATİH BATTAR

Mülkiyeti Çorum Belediyesi'ne ait Çepni Mahallesi'ndeki Yunus Emre Çok Katlı Otopark ve oto yıkama bölümü ihaleye kiraya verilecek.

345 araç kapasiteli otopark 3 yıllığına kiralanacak. 1 yıllık muhammen bedeli 160 bin TL olan otoparkın kiralama ihalesi 27 Mart'ta  saat: 14.00’da Çorum Belediyesi Konferans Salonunda (Yeni Belediye Binası B Blok 5. Kat) ve Encümen huzurunda yapılacak.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif artırma usulü gerçekleştirilecek.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2023, 21:37
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