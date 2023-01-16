Çorum'da 52 yaşındaki kadın canına kıydı

Çorum'da 52 yaşındaki evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki evinde yanlız yaşayan 52 yaşındaki D.İ, girdiği bunalım sonucu yaşamına son verdi.
D İ.'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, D.İ'nin cansız bedeni ile karşılaştı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 52 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
D.İ'nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2023, 23:54