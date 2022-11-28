Çorum'da 57 yaşındaki adam otelde ölü bulundu

Çorum’da bir kişi kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu.

Olay, Gülabibey Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre otelde kalan Hüseyin B.'nin odasından çıkmamasından şüphelenen otel çalışanları 57 yaşındaki adamın cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı araştırma sonrası Hüseyin B.'nin cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022, 17:44