Çorum'da 90 bin 746 öğrenci karne aldı

2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci dönemi öğrencilere karnelerinin verilmesiyle sona erdi.

İl geneli okul öncesinde 8.731, temel eğitimde 53.839 ve ortaöğretimde 28.176 olmak üzere toplam 90 bin 746 öğrenci karne aldı.

Ovasaray Şehit Arslan Eren Ortaokulu’nda düzenlenen karne dağıtım programına katılan Vali Mustafa Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve il protokolü, öğrencilerin sevinçlerine ortak oldu.

Ara tatilin bütün öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını dileyen Vali Çiftçi, Milli Eğitim Müdürü Kodek ve protokol üyelerinin öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle program sona erdi. (Haber Merkezi)