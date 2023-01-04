Çorum'da bu bina müze oluyor

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Çorum'a Etnografya Müzesi kazandırılması girişimleri sonucu eski İşkur İl Binası müze olarak turizme kazandırılacak.

Edinilen bilgilere bugün Çorum'a gelen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, turizme kazandırılacak binada incelemelerde bulundu. Müdürlüğün onay vermesi ve gerekli izinlerin alınmasının ardından binanın Etnografya Müzesi olarak hizmet vereceği öğrenildi.

Binlerce yıllık köklü tarihinin getirisi olan kültürel zenginliğin sergileneceği etnografya müzesinin Çorum'un tarihine ve turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.