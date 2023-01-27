Çorum'da bu cadde kısmi olarak trafiğe kapatılacak

Bedesten ve yer altı otoparkı inşaat çalışmaları nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nin tek şeridi 27 Ocak-04 Şubat tarihleri arasında kısmi zamanlı araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Caddesine komşu Gazi Caddesi’nden Fatih Caddesi’ne geçiş yolu hafriyat çalışmalarında kullanılmak üzere 27 Ocak-4 Şubat tarihlerinde öğleden önce 9.00-10.30, öğleden sonra 15.00-16.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından caddede normal trafik akışı devam edecek.

