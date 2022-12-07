Çorum'da bu köyde 135 arsa satışa çıkarıldı

FATİH BATTAR

Çorum merkeze bağlı Türkler köyünde 135 adet Tarımsal Rekreasyon Alanı ihaleyle satışa çıkarıldı.

Muhammen bedelleri 40 bin ile 87 bin lira arasında değişen araziler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 20-21-22 ve 23 Aralık tarihlerinde satışa sunulacak.

Ayrıca Ahmetoğlan, Akçakaya, Çalyayla, Erdek, Gökçepınar, Karaçekili, Kızılpınar, Kumçelteği, Yakuparpa köylerinde hazineye ait 10 arsada 23 Aralık tarihinde açık artırma usulü ile satılacak.

Arsaların satışı ile ilgili detaylı bilgi için öğrenmek için tıklayın

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2022, 19:36