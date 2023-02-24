Çorum'da bu kurumda çalışacak 35 kişi belli oldu

FATİH BATTAR

Çorum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde çalışacak 35 kişi bugün Noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

35 kişilik Toplum Yararına Çalışma Programı’na 1307 kişi başvurdu.

2 Mart tarihinde başlayacak 28 Ağustos'ta sona erecek TYP için kura çekimi İşkur İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Noter huzurunda gerçekleştirildi.

İsmi çıkan vatandaşlar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne giderek, gerekli evrakları tamamladıktan sonra işe başlayacak.

İşte kura çekiminde ismi çıkan kişiler;

Çorum merkez; “Züleyha Özdemir, Nuran Sarı, Okan Erden, Onur Nayman, Döndü Kiraz, Elmas Topakkaya, Bekir Uysal, Şule Mazman, Hakan Seçer, Gamze Bozkurt, Ömer Kayar, Alaattin Ateş, Filiz Çolak, Nazlı Cihan, Yiğit Görgü, Özge Karaahmetoğlu, Sema Urgancı, Fadime Özceyhan, Batuhan Şeker, Murat Aslan, Nurdane Kepçe, Emre Aslan, Esra Özdemir, İlayda Avcıoğlu, Emel Taşçı, Zahide Kula, Saliha Yeter, Abdullah Can Gevşek, Erdal Şimşek, Eda Güney, Esin Aksan."

Alaca; “Tayyip Yundam.”

İskilip; “Sefa Bodur.”

Osmancık; “Esennur Gökmen.”

Sungurlu; “Murat Gürgil.”

