Çorum'da bu kurumda çalışacak 95 kişi belli oldu

FATİH BATTAR

Çorum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde çalışacak 95 kişi bugün Noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

95 kişilik Toplum Yararına Çalışma Programı’na 873 kişi başvurdu.

3 Nisan tarihinde başlayacak 17 Ağustos'ta sona erecek TYP için kura çekimi İşkur İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Noter huzurunda gerçekleştirildi.

İsmi çıkan vatandaşlar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne giderek, gerekli evrakları tamamladıktan sonra işe başlayacak.

İşte kura çekiminde ismi çıkan kişiler;

Çorum; “Cihan Bekdaş, Hatice Dincelir, Aynur Dalkıç, Gülcan Yağlı, Alper Cücük, Özlem Bozan, Selma Boran, Rabia Bilecen, Semiha Sarı, Halil Gers, Fatma Boycu, Sevgül Özdemirci, Hasan Topçal, Neslihan Karakuş, Hanim Özmen, Nuri Tarhan, Ayşegül Kuşkaya, Zeliha Kepçe, Sevgi Üstün, Yasemin Satır Çelik, Selin Gülenç, Yahya Can Gökmen, Seda Nur Kaya, Nermin Eker, İlkay Yıldız, Edanur Akyol, Gül Boztepe, Derya Boztilki, Necla Kahraman, Azize Başak Öztürk, Medine Aksu, Gülay Geldi, Gazi Onaç, Sümerya Okçu, Yasemin Akdoğan, Bülent Yıldırım, Nurten Mahmatlıoğlu, Arif Levent Atahan, Elif Özdemir, Yunus Yücel, Mustafa Sallabaş, Ömer Kahraman, Çağla Türkoğlu, Ümmühan Arat, Rana Barlık, Semih Can Çakırtekin, Sema Akgöl, Mustafa Çeribaş, Fatma Özoğlu, Hatun Ekiz, Rabia Kır, Fatma Kambur, Yasin Erdal, Rüstem Ünlü, Ayşe Tiryaki, Dursun Narman, Yasemin Ateş, Oğuzhan Duran, Işıl Katı, Elif Güngör, Hatice Cihan, Rabia Nur Karaman, Filiz Çimenci, Yunus Emre Özçiftçi, Elif Aytaş, Aziz Kılıç, Fadime Ardahanlı, Oğuzhan Baykara, Satı Şen, Ferhat Uğur, Büşra Yitmen, Fatma Aşkın, Zeynep Ateş, Hatice Can, Büşra Ertürk, Sadık Emre Kınacı, Funda Bilen, Ayşe Eker, Merve Torun, Burcu Boz, Emine Duran, Betül Hasar, Taner Çördük, Melisa Gözde Biçer, Gülsüm Çıplak, Nursemin Demir, Murat Özten.

Alaca; “Esra Demiran, Emre Dugan.”

İskilip; “Aynur Aktürk, Mehmet Hasırcı.”

Osmancık; “Mücahit Sarı, Celal Şakar.”

Sungurlu; “Deniz Çardak, Nurcan Kirazlı.”