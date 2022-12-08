Çorum'da bu mahalle ilk parkına kavuştu

FATİH AKBAŞ

Yeniyol Mahallesi uzun yıllardır beklediği ilk parkına kavuştu. Çorum Belediyesi Yeniyol Mahallesi sakinlerinin park talebini yerine getirdi.

Belediye, Yeniyol Mahallesi’nde bir süre önce başlattığı park ve çocuk oyun alanı çalışmasını tamamladı. Bölge sakinleri ile çocuklar artık evlerine yakın parkta vakit geçirebilecekler.

Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray ile Gazipaşa Ortaokulu öğrencileri Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ziyaretinde bulundular.

Mahalle Muhtarı Seydi Demiray, mahallesinde şimdiye kadar hiç park olmadığını belirterek, “Park ve çocuk oyun alanı talebimizi Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ilettik ve O’da yapılması talimatını verdi. Mahallemizin ilk parkı geçtiğimiz günlerde tamamlandı ve vatandaşlarımızın kullanıma açıldı. Çocuklarımız artık parkta oynamak için uzaklara gitmeyecek. Sayın Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Aşgın ise, “Yeniyol Mahalle Muhtarlığımız arkasında, semtimize yeni kazandırdığımız ilk park ve çocuk oyun alanı çok güzel oldu. Yavrucaklarımıza ve mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür plaketi takdim etti. Ziyarete öğrencilerle birlikte mahalle sakinleri de katıldı.