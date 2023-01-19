Çorum'da genç esnaf yakalandığı hastalığa yenik düştü

FATİH BATTAR
Çorum'da Ulucami yanında berberlik yapan 36 yaşındaki Akif Akca hayatını kaybetti.
Bir süredir yakalandığı hastalık nedeniyle tedavi gören genç esnaf, dün hayata gözlerini yumdu. Merhumun cenazesi dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezarlık'ta toprağa verildi.
Cenazeye Çorum Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Aşkın Çağlayan, berber esnafı ve ailesi katıldı.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023, 14:44