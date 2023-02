Çorum'da girişimci işadamları pelet fabrikası kurdu

FATİH BATTAR

Çorum’da girişimci işadamları, Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda Hitit Bio Pelet adında pelet fabrikası kurdu.

Türkiye’de orman ve odun atıklarından elde edilen pelet yakıtına talep arttı. Çevreci, diğer yakıtlara göre ucuz olması ve daha iyi ısıtması, peleti iyi bir seçenek haline getiriyor. Bu kapsamda Çorum’da da girişimci işadamları Organize Sanayi Bölgesi’nde pelet fabrikası kurdu.

Hitit Bio Pelet firması hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yıldız, “Yenilenebilir ve ekonomik enerji kaynağı olan, Bio kütleden üretilen ve çevreci bir yakıt olan peletin, artık Çorum’umuzda üretilerek ülkemiz ve yurtdışında Hitit Bio Pelet markası ile satılacaktır. %100 çam ve türevlerinden üretilen pelet %1 civarında kül oranı ile temiz, ve insan sağlığına zararlı gaz çıkartmaması ile güvenilir bir yakıttır. Yaklaşık 5000 kalorilik ısı verimi olan pelet, kömüre kıyasla toz, is ve duman oluşturmadığından tercih sebebidir. ‘Doğayı seven enerji’ sloganını benimseyen Hitit Bio Pelet, dünyamızı korumak ve bizlerden sonra gelecek nesillere daha iyi bir yaşam alanı bırakmanın gayretidir aslında” dedi.Hitit Bio Pelet yetkililerinden Abdurrahman Aktaş ise, “Tam kapasite ile çalıştığında aylık 1000 tonluk üretim hacmi olan Hitit Bio Pelet yakın hedef olarak Çorum ve çevresinde pelet ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacaktır. Nihai hedef olarak tüm ülkeye ve yurt dışına ihracat yapma konusu üzerinde çalışmalara başlanmıştır. Bu bağlamda internet üzerinden online mağazalarda ülkemizin her yerine, Çorum’umuzda üretilen çevreci yakıtımız ulaştırılmaktadır. Ayrıca yurt dışında açılacak ofis ile ihracat ayağı desteklenecektir. Kaliteli ve istikrarlı üretim çalışmaları kapsamında; GS1 Türkiye, OAİB, ISO 9001, 14001, 45001, TSE, Avrupa EN PLUS gibi sertifikasyon ve tescil süreçlerinin çoğunu tamamlayan Hitit Bio Pelet, TKDK hibe programına başvurarak kapasitesini artırmakla birlikte tesisin çatısına kuracağı 300 KW Güneş Enerji Santrali ile üretimde de yeşil enerji kullanmayı hedeflemektedir. Böylece tesis sıfır karbon ayak izine sahip çevreci bir fabrika olacaktır. Yapılacak olan modern laboratuvarı ile üretilen ürünlerin standartlarını takip edebilecek ve başka üretim tesislerine de hizmet verecektir.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023, 19:18