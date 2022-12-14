Çorum'da hasar gören okul onarılıyor

FATİH BATTAR

Çorum'da otomobilin düştüğü okulda onarım çalışması yapıldı.

Geçtiğimiz Pazar günü bir araç kontrolden çıkarak Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu bahçesine uçmuş ve okulda hasar meydana gelmişti.

Olayın ardından Çorum Belediyesi de okulun hasar gören yerlerinde onarım çalışması başlattı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Zubeyir Tuncel; "Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu’nu ziyaret ederek geçtiğimiz günlerde kontrolden çıkan bir aracın okul bahçesine verdiği zararı yerinde tespit ettik. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize geçmiş olsun temennilerimizi ilettik, kazanın etkilerinin ortadan kaldırılması için çalışmalarımızı başlattık." ifadelerini kullandı

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2022, 16:30